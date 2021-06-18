Попавший в ДТП с автомобилем Сурена Папикяна мальчик находится в тяжелом состоянии

В состоянии 14-летнего мальчика, пострадавшего в результате ДТП с участием автомобиля, который обслуживает министра территориального управления Сурена Папикяна, наметилась небольшая положительная динамика. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь медцентра "Сурб Аствацамайр" Геворк Дердзян.

Накануне он сообщил, что мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам Дердзяна, у него диагностированы переломы лицевых костей, травма головного мозга, переломы позвонков, переломы костей таза, ушибы в области живота. "Его прооперировали и провели все необходимые медицинские действия", - отметил пресс-секретарь медцентра, добавив, что мальчика посетил замминистра здравоохранения Геворг Симонян.



Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль марки Toyota Папикяна, ехавший на большой скорости, возле села Суренаван Араратской области врезался в автомобиль марки "Нива". 14-летний подросток пострадал, поскольку находился за рулем "Нивы". Староста села Суренаван Каро Карапетян сообщил, что и.о министра в салоне автомобиля не было.

Отец несовершеннолетнего мальчика рассказал, что у него нет сведений о том, находился Сурен Папикян в машине или нет. Мужчина отметил, что сын взял машину без разрешения родителей, которых не было дома. После инцидента ни сам Папикян, ни кто-либо другой не поинтересовались состоянием ребенка.

Под постом Дердзяна появились комментарии, осуждающие поведение Сурена Папикяна после ДТП.

"Сурен Папикян сбил 14-летнего мальчика, ребенок в коме. Два года назад ребенка сбил Давид Санасарян. Вы слышите гул? Это наше недовольное "гражданское общество" протестует против беззакония. Ааа, не слышите. Может их и нет? Суд не реагирует. СМИ не истерят. Запомните эту тишину", - гласит комментарий пользователя Hrant melikyan.

В свою очередь, Лилит Далакян отметила, что Папикян стал миллионером нечестным путем. "А то, что он за счет откатов из гос.бюджета стал долларовым миллионером, нагрев руку на укладке асфальта и получил кличку "асфальт Сурен" кого- то волнует? Неприкрытый коррупционер", - сказала она.