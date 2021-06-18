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Ливень подтопил более 300 домов в Крыму

Ливень подтопил более 300 домов в Крыму

По данным регионального МЧС, более 300 домов было подтоплено в результате непогоды, обрушившейся на Крым за последние два дня. При этом 80 домов все еще остаются подтопленными.

"Было подтоплено 367 придомовых территорий, из них 306 домовладений. По состоянию на 15:00 остаются подтопленными 102 придомовые территории, из них 80 домовладений", - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что российские туристы не отказываются от отдыха в Крыму, несмотря на сложившуюся там ситуацию из-за обильных дождей.

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Вестник Кавказа

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