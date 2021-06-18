В Минздраве развеяли миф о влиянии вакцинации на репродуктивное здоровье

Вакцинация от коронавируса никак не влияет на репродуктивное здоровье женщин, тогда как заболевание влияет, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Москве замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Мы провели исследования. Нет влияния вакцинации на репродуктивное здоровье. Зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции", - рассказала врач.

По ее словам, влияние коронавируса связано с системной воспалительной реакцией, болезнь ведет у ухудшению состояния здоровья, осложняется беременность. Адамян добавила, что у переболевших коронавирусом женщин отмечается много случаев невынашивания, преждевременных родов, вынужденных кесаревых сечений.

"Каждая женщина должна сегодня проводить вакцинацию, чтобы, если наступит беременность, ребенок был защищен ею и ее антителами, потому что они проходят непосредственно через грудное молоко", - подчеркнула эксперт.

В настоящее время в России инфицированы около 10 тыс беременных женщин.