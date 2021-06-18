Что мешает формированию альянса "3+3" на Южном Кавказе?

Во время визита в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о создании новой региональной платформы в составе России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии.

«Мы с президентом Ильхамом Алиевым инициировали создание «платформы шести», с помощью которой в регионе может воцариться спокойствие и устранится вражда. Правда, у Грузии своё мнение на этот счёт, но я обсудил этот вопрос с грузинским премьер-министром в ходе его последнего визита в Турцию», - сказал он, выступая в Милли Меджлисе Азербайджана 16 июня.

Предложение Эрдогана является квинтесенцией идей, ранее озвучиваемых Россией. Москва уже давно предлагает создать экономические и политические блоки в регионе Южного Кавказа с участием региональных игроков в обход США, ЕС и НАТО. Ибо вмешательство последних зачастую приводит к хаосу и нарушению безопасности на Южном Кавказе. Инициатива турецкого лидера перекликается с евразийской концепцией президента России Владимира Путина, ибо и Иран, и Турция, и Россия являются евразийскими странами, не говоря про три закавказские республики.

У Тбилиси особое мнение на сей счет, но это результат продолжающейся с 2003 года оккупации США. Вашингтон мешает Грузии самостоятельно принимать решения на внешней арене и войти в евразийские структуры. Цель евразийской идеи – освободить Грузию из-под американского ига. Вторую сложность для создания "шестерки" может создать геополитическая ориентация самой Турции. Будучи членом НАТО, Анкара вольно-невольно превращается в проводника агрессивной политики англо-саксов в Закавказье. И продолжение членства в Североатлантическом альянсе может подорвать стабильность в Закавказье, чего не хочет допустить Эрдоган, создавая региональную "шестерку". Не стоит забывать, что именно страны НАТО и США поддержали в 2016 году попытку госпереворота в Турции и добивались отставки, а может и смерти Эрдогана. Тогда последнего лично спас Путин, передав разведданные о готовящемся путче.

Таким образом, мир в регионе и формирование альянса шести возможен при выполнении двух условий: выходе Турции из НАТО и освобождении Грузии от американской оккупации.