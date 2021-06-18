Катамаран опрокинулся в Карачаево-Черкесии: погиб человек, 12 пострадали

Один человек погиб, еще 12 были госпитализированы в результате опрокидывания катамаранов на реке Кубань в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

По его словам, участниками ЧП стала группа туристов, совершавшая сплав по реке Кубань в Карачаевском районе. "Группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 человек выбрались, на данный момент их жизни ничего не угрожает", - написал он на своей странице в Instagram.

"К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы", - сообщал глава республики.