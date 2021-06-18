В Дагестане вводят новые ограничения из-за коронавируса

Оперативный штаб по коронавирусу в Дагестане ввел в регионе дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости.

На 14 дней с 21 июня устанавливается режим изоляции для невакцинированных граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

С 18 июня общепиту запрещается работа в ночные часы - с 23:00 до 06:00. Также запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, детских клубов, кальянных и ночных клубах. Введен запрет на проведение торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий в объектах общепита, за исключением открытых веранд.

Заполняемость объектов культурного досуга ограничена до 50%, на регистрации браков в ЗАГСы будет допускать максимум 10 человек.

В санаториях и гостиницах Дагестане разрешено пребывание лиц, сделавших прививку от коронавируса или имеющих отрицательный результат теста, выполненный за 72 часа.