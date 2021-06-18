Спасатели нашли в Казахстане заблудившихся в горах подростков

Сотрудники МЧС Казахстана нашли трех подростков, потерявшихся в горном ущелье Бирколик Туркестанской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали.

Вечером 17 июня в 15 км от села Екпинды Толебийского района Туркестанской области три подростка поднялись в горы и после наступления темноты заблудились. Они позвонили родителям, те в свою очередь вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС обнаружили трех юношей и спустили их с гор. Один из заблудившихся, 2003 года рождения, при падении в горах упал и сломал левую ногу. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего его передали сотрудникам бригады скорой помощи, передает "Sputnik Казахстан".