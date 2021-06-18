Мурашко: вовлекайте родных и знакомых в вакцинацию, чтобы обезопасить круг общения

Вовлечение близких в кампанию по вакцинированию населения нужно для создания личной безопасной среды, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Не нужно ждать еще чего-то, обсуждать динамику развития заболеваемости, нужно обезопасить себя и близких", - обратил внимание министр.

Также он напомнил, что в настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная центром имени Чумакова РАН.