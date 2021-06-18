Стихийное бедствие в Крыму не отпугнуло туристов

Российские туристы не отказываются от отдыха в Крыму, несмотря на сложившуюся там ситуацию из-за обильных дождей, сообщил вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

В Крым пришел мощный антициклон, подтоплены сотни домовладений, людей эвакуируют. За сутки в регионе выпало больше двух месячных норм осадков, дождь не прекращается. Ялту закрыли на въезд, в Керчи дороги превратились в реки. Во множестве населенных пунктах сообщают о подтоплениях, проблемах с водоснабжением и электричеством. Действует режим ЧС.

"В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть, о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит. Там введен режим чрезвычайной ситуации, идет разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но, что касается туризма, то самолеты все равно летят, туристы едут", - заявил Волков.

В закрытую Ялту выстроились очереди. Сотни машин стоят в пробках на въездах в курортный город. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", со стороны Симферополя собралась пробка длиной около 3 км, со стороны Севастополя - порядка 2 км.