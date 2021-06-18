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Собянин: штамм дельта, по сути, привел к новой, более тяжелой эпидемии

Собянин: штамм дельта, по сути, привел к новой, более тяжелой эпидемии

В Москве почти 90% пациентов с коронавирусом инфицированы индийским штаммом - "дельта", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сила этого штамма является причиной "взрывного, просто огромного" роста госпитализаций, отметил мэр. "То есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причем, с более тяжелыми последствиями. <…> Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - рассказал Собянин.

Он отметил, что проблема заключается еще и в том, что для того, чтобы противостоять индийскому штамму коронавируса, организму нужно иметь вдвое больше антител, чем при борьбе с уханьским коронавирусуом.

В Москве уже развернуто 17 тыс коек для лечения пациентов с коронавирусом, вскоре их станет 24 тыс.

Напомним, в пятницу в столице выявили более 9 тыс случаев коронавируса за сутки - это рекордное значение за все время пандемии.

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Вестник Кавказа

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