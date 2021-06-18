Дагестан удвоил темпы вакцинации за неделю

В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса за минувшую неделю удвоились, сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

По ее словам, в настоящее время привиты пока только 6,6% от количества, которое необходимо вакцинировать для достижения коллективного иммунитета.

"На прошлой неделе в среднем прививались 1,5 тысячи человек, а на этой уже 3 тысячи", - сказала она.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения региона, а это примерно 1,8 млн человек, пока из этого числа вакцинацию прошли 6,6%", - приводит слвоа представителя здравоохранительного ведомства Дагестана ТАСС.

По ее словам, рост темпов вакцинации в первую очередь объясняется информационной работой, проводимой с населением.