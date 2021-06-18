Собянин заявил о снижении популяционного иммунитета к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса COVID-19 в столице снизился с 60% до 25%.

По его словам, именно этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций.

"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая", – поведал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин подчеркнул, что ранее популяционный иммунитет к коронавирусу в столице составлял 60%, что должно было прекратить или точно замедлить эпидемию, передает РИА новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 260 089 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 106 615 жителей столицы, умерли – 21 198. За последние сутки в столице было выявлено 9056 случаев заражения, это максимум за весь период пандемии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 281 309 случаев заражения.