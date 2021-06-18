Тбилиси и Абу-Даби свяжет лоукостер

На авиарынок Грузии входит низкобюджетная авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi, которая запустит рейсы из Абу-Даби в Тбилиси. Полеты будут осуществляться воздушными суднами типа Airbus 320.

Как сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, полеты по маршруту будут выполняться с 1 июля до конца навигационного сезона трижды в неделю (среда четверг и воскресенье).

Разрешение Агентства гражданской авиации Грузии компанией было получено 18 июня.