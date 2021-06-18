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Навои и Бухару соединит новая сверхскоростная железнодорожная дорога

Навои и Бухару соединит новая сверхскоростная железнодорожная дорога

Новая высокоскоростная железная дорога строится в Узбекистане между городами Навои и Бухара.

В настоящее время направление Навои – Бухара состоит из однопутного стального пути.

Вторая линия "Навои – Бухара" будет возведена за счет собственных средств "Узбекистон темир йуллари". Протяженность дороги составит 92,3 км, на ней появятся три разъезда, три здания техобслуживания, один путепровод, 12 железобетонных мостов и 49 искусственных сооружений.

Напомним, высокоскоростные поезда "Афросиаб" курсируют по маршрутам Ташкент – Самарканд, Ташкент – Бухара, Ташкент – Карши.

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Вестник Кавказа

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