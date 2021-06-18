В Сочи подросток в наушниках попал под электричку

На железнодорожном перегоне "Лазаревская - Якорная Щель" электричка сбила 17-летнего подростка.

Юноша шел вдоль железной дороги в наушниках и не слышал ни приближающегося поезда, ни предупреждающего гудка. Машинист применил экстренное торможение, локомотив ударил подростка и отбросил его на несколько метров. Молодой человек потерял сознание, он доставлен в городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Установляются все обстоятельства произошедшего.