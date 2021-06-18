Аркадий Гукасян: Армении пора начать жить по-другому

Армении пора начать думать и жить по-другому. Такое заявление на заседании Лазаревского клуба в Ереване сделал один из лидеров карабахского сепаратизма Аркадий Гукасян.

"Мы должны понять, что мы единая нация. И все, что происходит в каждом уголке нашей страны, относится ко всем. И пусть каждый задаст себе вопрос, что он сделал для этого", - сказал он.



Гукасян также подверг критике действия нынешних властей Армении в переговорах по карабахскому урегулированию. Он подчеркнул, что этим должны были заниматься профессионалы, а не люди с улицы.



"Меня просто умиляет, что сегодняшние власти, абсолютно не сомневаясь, говорят о вещах, в которых ничего не понимают. В конце концов, не стыдно было бы спросить. Мы предлагали нашу помощь и содействие. Нельзя прийти с улицы и руководить государством, заниматься внешней политикой", - пояснил один из лидеров карабахского сепаратизма, добавив, что "переговорный процесс - не для дилетантов и не для любителей, здесь есть очень много нюансов".