Попова: обязательная вакцинация от COVID-19 может быть введена по всей России

Обязательная вакцинация части граждан от коронавирусной инфекции, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК России.

Так, по ее словам сейчас обязательная вакцинация вводится в Туле. "Новый инструмент – обязательная иммунизация групп риска, [которая] введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно", - сказала она, отметив, что этот инструмент будет применяться при необходимости в каких-либо других субъектах