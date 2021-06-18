Сергей Маркедонов оценил перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном сквозь призму южнокавказской проблематики

Текущая неделя была наполнена важными событиями на мировой политической арене: в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором впервые встретились президенты США Джо Байден и Турции Реджеп Тайип Эрдоган; после чего Эродган отправился в Азербайджан, в где была подписана Шушинская декларация; а 16 июня наконец встретились Владимир Путин и Джо Байден.

Эти события пресс-клубу "Джейран медиа" прокомментировал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России и главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов, который выразил надежду на то, что США и РФ смогут находить пути взаимодействия и конструктивного развития, но заметил: "Говорить, что мы союзники, было бы наивно".

По мнению эксперта, у США нет желания идти навстречу российским резонам в вопросах безопасности, это же касается и расширения НАТО. "Мы не можем возражать против вступления страны бывшего СССР в НАТО, но можем выражать сомнение, быть недовольны фактом такого расширения, которое не несет нам выгоды с точки зрения безопасности, а риски, наоборот, несет. Полноценного диалога по безопасности в Европе, где Россия выступала бы не как просто какой-то ненужный аппендикс, а равноправный игрок, увы, нет. Я не думаю, что встреча Байдена и Путина это существенно изменит. США и их союзники не готовы на то, чтобы Россия могла бы сделать какие-то выгодоприобретения и таким образом выйти на компромисс. Приобретение Россией выгоды рассматривается как поражение западной системы ценностей, что не дает выйти на прагматическое решение".

При этом Маркедонов заметил, что Грузия при отсутствии перспектив в НАТО вряд ли мгновенно переориентируется на Россию: "Была масса примеров, когда стратегические союзники Штатов в НАТО по разным причинам не вступали: география, внутренняя политика и т.д. Израиль разве член НАТО? Южная Корея, Япония — члены НАТО? Австралия — член НАТО? Нет, но это — союзники Соединенных Штатов. Поэтому Грузия будет, скорее всего, привилегированным партнером США, и военные кооперационные связи между ними будут нарастать, что в общем-то фактически делает Грузию членом НАТО. Юридически при этом она таковым не будет являться".

Комментируя роль Грузии, ЕС и США в процессе передачи Азербайджаном Армении военнопленных, эксперт выразил уверенность, что Запад никуда из кавказских процессов не уходит: "Запад не хочет монополии России в деле урегулирования карабахского конфликта. Грузия оказывается в своеобразном геополитическом одиночестве, и Запад будет свое влияние пытаться наращивать. Основная идея сейчас — показать, что российская медиация, миротворчество не так эффективны; что Россия не справляется. Делаться это не обязательно должно же в каком-то кондовом варианте открытого противостояния. Подобного рода инициативы, заявления, например, того же Эммануэля Макрона о военной помощи Армении, будут формировать такой информационный шлейф. Что можно сказать в этой ситуации? Я думаю, что Россия недостаточно информационно активна. Например, Россия сейчас вовлечена в разрешение пограничного спора между Арменией и Азербайджаном, но при этом ее реальная роль, роль военных, пограничников, дипломатов — не видна. Хотя ее стоило бы показывать".

Вместе с тем Сергей Маркедонов обратил внимание, что Грузию, Азербайджан и Армению связывают тонкие нити по многим сюжетам: "После войны 2008 года Армения посредничала между Россией и Грузией в открытии дороги Казбеги-Ларс. Опять же детали широко не раскрывались. Сейчас Грузия сыграла определенную роль, имея выход на Соединенные Штаты. Достаточно ведь не переоценивать роль Грузии, но понять, что ее слово в Вашингтоне будет услышано, принимая во внимание ее геополитическое одиночество. И помочь своему союзнику укрепить позиции на Кавказе Штаты с удовольствием смогут. Даже если роль Грузии не столь велика, создать информационный эффект можно".

Комментируя декларацию о союзнических отношениях, которую президенты Азербайджана и Турции подписали 15 июня, эксперт, в частности, акцентировал внимание на том, что она была подписана именно в Шуше: "Этот город в добавок станет еще и техническим центром военной кооперации Азербайджана и Турции, собственно Азербайджанского ВПК. Плюс Азербайджан провозгласил Шушу культурной столицей. То есть здесь смыкаются несколько трендов. С одной стороны, это реванш Азербайджана (мы вернули контроль не просто над городом, а над городом символически важным). Для Турции же это демонстрация того, что кооперация с Азербайджаном не остановится, а пойдет дальше".

Турция, по мнению Маркедонова, не хочет более рассматривать себя исключительно в качестве лишь одной из стран НАТО, она хочет играть наравне с великими державами и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с Китаем: "В НАТО еще до конца не поняли, что Турция сегодня не та страна, которая хочет, чтобы ею играли. Она сама хочет играть. И вот этот крайне тонкий момент, мне кажется, не до конца понимают и не до конца поняли в том числе на саммите НАТО. До сих пор в Альянсе есть представление, что Турция — это средняя держава, которой можно поиграть, а она хочет быть великой державой… Но в НАТО предпочли бы, чтобы Турция конкурировала в разных формах с Россией".

"Понятно, что Россия предпочла бы видеть Азербайджан в больше степени связанным с Москвой, нежели с Анкарой. В Москве возникает дилемма: с одной стороны, есть разочарованность в Западе, есть попытки выстроить какие-то Евразийские форматы, которые бы Западу противостояли. С другой — есть понимание того, что антиамериканская риторика Эрдогана не гарантирует автоматически те же самые интересы, которые Россия продвигает. Вот эту дилемму придется решать в ближайшее время", - полагает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

Вместе с тем, по его мнению, вопрос Армении и Азербайджана не связан с НАТО, поэтому, собственно, карабахское урегулирование долгое время стояло особняком, отличалось от той же Абхазии и Южной Осетии. "Не думаю, что кавказская тема будет в противостоянии США и России главной", - заявил Сергей Маркедонов.