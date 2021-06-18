В Москве плановая медпомощь будет доступна только вакцинированным пациентам

Московские больницы временно будут оказывать плановую помощь только тем пациентам, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

В столичном депздраве указали, что ежедневно из больниц в ковидные стационары переводят множество пациентов, это люди, обратившиеся к врачам за плановой помощью, но у которых был выявлен коронавирус.

"Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией", - сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Нововведение не коснется плановой госпитализации пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех граждан, которым противопоказана прививка от коронавируса.