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В Хасавюрте введены новые ограничения из-за роста числа больных COVID-10

В Хасавюрте введены новые ограничения из-за роста числа больных COVID-10

В дагестанском городе Хасавюрте были введены новые ограничительные меры, направленные на то, чтобы остановить рост числа заражений коронавирусом, сообщили в пресс-службы администрации.

В частности была приостановлена работа кальянных, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Начиная с  25 июня работу приостановят банкетные залы, также будет запрещена работа организаций общественного питания с 23:00 до 6.00.

Кроме того, концертным и спортивным залам, развлекательным центрам, музеям и библиотекам разрешается работать лишь при заполняемости до 50%.

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Вестник Кавказа

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