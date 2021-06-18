Непогода отступает: в Керченском проливе снято штормовое предупреждение

Действие штормового предупреждения, введенного из-за непогоды в акватории Керченского пролива, снято, судоходство полностью восстановилось, проинформировали в пресс-службе Росморречфлота.

"Снято действие штормового предупреждения, судоходство полностью восстановилось", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что на Крым обрушилась непогода. По словам главы республики Сергея Аксенова, он обратится к президенту России Владимиру Путину за помощью в ликвидации последствий непогоды.