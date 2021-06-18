Азербайджан объявил в международный розыск Корюна Гумашяна, заминировавшего Лачин и Кельбаджар

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск полковника вооруженных сил Армении Корюна Гумашяна.

Ранее в СМИ было опубликовано интервью Гумашяна, согласно которому, он в 1993 году руководил минированием Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана. По его словам, он заминировал около 500-600 га азербайджанских земель и карты минных полей остаются в его распоряжении.

Расследование генпрокуратуры привело к обоснованным подозрениям в том, что Гумашян, вступив в преступный сговор с другими лицами, установил противотанковые и противопехотные мины в Лачинском и Кяльбаджарском районах для совершения массовых убийств граждан Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подтверждением информации Корюна Гумашяна является отсутствие ее официального опровержения со стороны военно-политического руководства Армении.

Против армянского полковника возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство двух и более лиц», «Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды» и другим.