"Подарок Путину": как иностранные СМИ оценили саммит США и России

Встреча Путина и Байдена вызвала большой резонанс в западных СМИ. Одни эксперты считают, что саммит нужен был больше руководителю России, другие – Байдену, а третьи отмечают обоюдную выгоду встречи для обеих великих держав. Китайцы обвинили американца в попытке посеять раздор между РФ и КНР.

Военно-политическое издание The National Interest уверено, что саммит лидеров России и США оказался обоюдно выгодным. Здесь нет победителей, выгоды приобрели и Москва, и Вашингтон.

"Начнем с того, какое впечатление он произвел. Для президента Джо Байдена это была возможность показать, что он может отстаивать свою позицию на мировой арене. А для президента Владимира Путина это была возможность показать, что Россия имеет значение. Оба выиграли, приехав на саммит, поучаствовав в нем и избежав скандала. Путин прибыл заблаговременно. Байден не обрушивался с необоснованной критикой. Для обоих лидеров все это было деловыми отношениями", - говорится в материале.

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что проиграл Байден. "Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", - сказал он в интервью Fox News.

The Washington Post, напротив, отдает должное главе Белого дома, который не уступил Путину и предостерег Москву от опрометчивых шагов.

"Байден возвращается в Соединенные Штаты с возросшим авторитетом и единством среди союзников. Он добился того, для чего приехал в Женеву: вновь подтвердил американские ценности и сообщил России об опасности ее безрассудной агрессии. Дело здесь не в том, чтобы добиться капитуляции. "Я не уверен", - прямо сказал Байден, что Путин изменит свое поведение. Но он искоренил всякое заблуждение о том, что последние четыре года были чем-то большим, чем кошмарное заблуждение, и восстановил истинные демократические принципы Соединенных Штатов" - пишет американское издание.

С большим интересом за саммитом наблюдали и из Европы, особенно немцы. Депутат от оппозиционной Свободно-демократической партии Германии Рената Альт считает сам факт встречи уже достижением.

"Это позитивный сигнал, и надо приветствовать сам факт, что такая встреча состоялась. Мы видели на протяжении последних месяцев, что в контактах США с Россией и европейцев с Россией раз за разом было осознание дефицита диалога", - говорит она в интервью Deutsche Welle.

В то же время Альт призывает не придаваться эйфории от первых контактов, и "те, кто ждал слишком многого, наверняка разочаровались", отмечает депутат. Альт похвалила Байдена за то, что он четко заявил о важности прав человека, и "благодаря этому разница между (ним и Трампом) стала очевидной".

Депутат от правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Юрген Хардт обращает внимание на то, что Байден направил Путину "четкий месседж" – "Байден сторонник мультилатеральных решений и сотрудничества с друзьями", и американец говорил Путину то, что согласовал до этого с союзниками по G7. Коллега Хардта по партии Родерих Кизеветтер надеется, что после первой встречи руководителей США и РФ последуют двусторонние консультации по целому ряду вопросов.

"Переговоры очень сильно были сфокусированы на общих темах: киберпреступности, борьбе с терроризмом, а также сферах интересов в Ливии и Сирии. Особенно в области киберпреступности и вопросе контроля над вооружениями теперь можно говорить на уровне экспертов, военных и политических", - сказал он.

Немецкие политологи согласны с выводами NI о том, что саммит дал положительные результаты как для Байдена, так и для Путина.

"Я думаю, что обе стороны могут быть довольны. Со своей стороны Байден добился того, чего хотел – контроль над рисками в областях, где возможно сотрудничество. Перед Путиным стояла такая же цель – он выигрывает от сотрудничества в области контроля над вооружениями. Путин снова может позиционировать Россию как мировую державу, что важно перед осенними выборами", - отмечает эксперт Германского фонда внешней политики (DGAP) Сара Пагунг.

Профессор политологии Боннского университета Кристиан Хаке обратил внимание на взаимоуважение.

"Я немного боялся, что один из них или оба после встречи могут выйти и сказать, что все это не имеет смысла. Не стоит забывать, что встреча проходит на фоне ухудшения отношений. Поэтому это было удивительно. Не скажу, что была гармония, но была заметна терпимость и взаимоуважение", - сказал он.

Эксперт по России Ханс-Хеннинг Шредер считает, что для Путина было важно, чтобы его воспринимали на одном уровне с Байденом, и российский лидер добился этой цели. На пресс-конференции глава Белого дома назвал Россию "великой державой".

Обозреватель DW Константинг Эггерт считает, что, пожав Путину руку, Байден признал его себе равным:

"Это подарок Путину, снятие международной изоляции с Кремля. После того, как лидер свободного мира пожал ему руки и сказал, что будем еще говорить о стратегической стабильности, которая будет включать ядерное разоружение и кибербезопасность. Путин стал более рукопожатым, чем ранее. Фактически, Байден, говоря о столь долгом диалоге о стратегической стабильности, признал, что речь не идет о полугоде. Получается что Вашингтон считает, что Путин – надолго. За такое признание Путин отдаст США не одного хакера, а много".

Журнал Der Spiegel пишет, что "Путин сыграл роль суверенного государственного деятеля, который встретился с президентом США на равных.

Деловое издание Handelsblatt утверждает, что признание на встрече нужно было не только Путину, но и его визави:

"Широко распространенное мнение о том, что на саммите в первую очередь использовалось стремление Путина быть признанным, верно лишь наполовину. Байден также хотел извлечь выгоду из встречи, даже если США превосходят Россию почти на всех уровнях. Президенту США еще предстоит компенсировать неустойчивое поведение своего предшественника. Представив себя конструктивным собеседником в Женеве, Байден вновь абстрагировался от Дональда Трампа, который превратил свою встречу с Путиным в зрелище".

Обозреватель баварской газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель сделал из саммита три вывода. Главный из них – мир стал безопаснее. "Хорошо, что Байден и Путин встретились. Обе стороны теперь лучше знают, что их разделяет и где они находятся. И очевидно, что оппозиция не настолько сильна, чтобы США и Россия больше не хотели работать вместе, например, по ядерному разоружению. Это большой успех. Отсюда вывод: встреча в Женеве сделала мир более безопасным местом". Второй вывод – Байден показал, что у США "снова есть президент, который не дает себя одурачить Путиным", так как Байден в отличие от Трампа "не подвел союзников" и не дискредитировал американские спецслужбы. В-третьих, встреча не сделает внутреннюю и внешнюю политику Путина "менее агрессивной и деструктивной". Однако плата за такую политику теперь "будет выше", чем при Трампе, говорится в статье.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung указала, что саммит подтвердил "низкие ожидания" от встречи, так как конкретных договоренностей достигнуто не было.

"Тем не менее, было правильно, что эти два человека встретились в Женеве. … Президент Байден поступил умело, предложив Путину встретиться в начале своего президентства и проведя встречу в Женеве в достойном формате, напоминавшем о великом соперничестве двух сверхдержав во времена холодной войны. …. Не отказываясь от собственных принципов, он тем самым сделал Путину подарок, который тот больше всего желает получить для легитимации собственной власти внутри страны: признание его на равных в качестве представителя крупной стратегической державы, какой некогда был Советский Союз!, - говорится в статье.

Вышеупомянутый профессор политологии Боннского университета Кристиан Хаке разглядел также китайский фактор в саммите, который "должен был предотвратить сближение России и Китая". На пресс-конференции глава Белого дома отметил, что китайская экономика растет, российская падает, а граница КНР и РФ очень продолжительная. В Пекине углядели в словах Байдена попытку стравить Россию и Китай.

"На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден изо всех сил пытался посеять смуту в российско-китайские отношения, заявив, что "Россия находится в очень сложной ситуации. Их давит Китай". … Байден хочет переложить вину за огромный ущерб, который Соединенные Штаты нанесли России, на Китай. Это иллюзия, для поддержки которой нужна серьезная политическая замкнутость и нарциссизм", - анализирует Хуаньцю шибао.