В Минздраве заявили, что антитела после вакцинации "Спутником V" не нужно проверять полгода

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после вакцинации препаратом "Спутник V" в течение 6 месяцев нет необходимости проверять наличие антител.

"Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет", - пояснил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, у тех, кто переболел в среднем неплохой иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении 9 месяцев.

Министр сообщил, что в настоящее время ведомство подводит статистические данные по срокам сохранения иммунитета, они будут обнародованы позднее.