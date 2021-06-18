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На Ставрополье утвердили министра образования

На Ставрополье утвердили министра образования

Министром образования Ставропольского края утвержден Евгений Козюра. Об этом было сказано на онлайн-совещании министерства просвещения России.

По словам директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Евгения Семченко, федеральное ведомство одобрило кандидатуру Козюры.

Напомним, Евгений Козюра возглавил министерство образования и молодежной политики Ставропольское края в июле 2015 года. С марта 2021 года по решению губернатора Ставрополья Владимирова Владимирова он продолжил работу с приставкой и. о.

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Вестник Кавказа

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