На Ставрополье утвердили министра образования

Министром образования Ставропольского края утвержден Евгений Козюра. Об этом было сказано на онлайн-совещании министерства просвещения России.

По словам директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Евгения Семченко, федеральное ведомство одобрило кандидатуру Козюры.

Напомним, Евгений Козюра возглавил министерство образования и молодежной политики Ставропольское края в июле 2015 года. С марта 2021 года по решению губернатора Ставрополья Владимирова Владимирова он продолжил работу с приставкой и. о.