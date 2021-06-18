ЧС в Ялте - затопленный город закрыт и обесточен (ВИДЕО)

В Ялте из-за обильных осадков ввели режим чрезвычайно ситуации. За ночь в городе выпало больше двух месячных норм осадков, дождь все еще идет.

Наводнение привело к отключению водоснабжения, часть горожан также осталась без электричества. Не работает общественный транспорт, из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, особенно в центре города. Улицы превратились в реки, по которым плывут автомобили. Ялта в связи с подтоплениями и штормовой погодой закрыта на въезд.

Крыминформ делится кадрами, снятыми очевидцами наводнения.