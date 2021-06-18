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Низкие темпы в РФ говорят о кризисе доверия россиян к власти?

Низкие темпы в РФ говорят о кризисе доверия россиян к власти?

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением, что несоблюдение коронавирусных ограничений и низкие темпы вакцинации в РФ являются выражением недоверия к власти.

"Нет, отнюдь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель официальной Москвы пояснил, что для понимания низких темпов вакцинации необходим более подробный и развернутый разговор, который невозможен в формате конференц-кола, передает ТАСС.

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