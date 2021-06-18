Жительницу Ставрополья признали виновной в хищении наследства у дочери

В Изобильненском городском округе Ставропольского края женщина пыталась лишить наследства собственную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Было установлено, что в 2012 году женщина оформляла у нотариуса документы на получение наследства ребенком от умершего отца. На тот момент она была законным представителем своей дочери. Проверяя документы, женщина заметила, что наследником указана она, а не ее дочь, но промолчала об этом. В итоге дом зарегистрировали на мать, а ребенок остался без жилья.

В ходе следствия женщина признала свою вину и раскаялась, возместив ущерб. Суд назначил ей условное наказание.