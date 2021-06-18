Минздрав России запретил работать непривитым сотрудникам сферы услуг

Вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы услуг является добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, отметив, что в то же время отказавшиеся от нее не должны работать до завершения пандемии.

"Это добровольно, не хочет вакцинироваться - пусть находится дома или на даче. Но когда он работает с людьми, он должен быть вакцинирован", - сказал собеседник ТАСС.

"Мы должны остановить цепочку передачи инфекции, и не надо это называть принудительной вакцинацией, никто не заставляет", - сказал он, отметив, что эти люди не смогут работать до завершения пандемии.