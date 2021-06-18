Главная » Новости

Минздрав России запретил работать непривитым сотрудникам сферы услуг

Минздрав России запретил работать непривитым сотрудникам сферы услуг

Вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы услуг является добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, отметив, что в то же время отказавшиеся от нее не должны работать до завершения пандемии.

"Это добровольно, не хочет вакцинироваться - пусть находится дома или на даче. Но когда он работает с людьми, он должен быть вакцинирован", - сказал собеседник ТАСС.

"Мы должны остановить цепочку передачи инфекции, и не надо это называть принудительной вакцинацией, никто не заставляет", - сказал он, отметив, что эти люди не смогут работать до завершения пандемии.

1510 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!