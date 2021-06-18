В Центральной России ожидается жара до 37 градусов

Гидрометцентр предупреждает граждан о 37-градусной жаре в юго-восточной части Центрального федерального округа.

"Значения средней суточной температуры в областях Центрального федерального округа в период с 20 по 25 июня будут превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Дневная температура будет достигать 31-34, в юго-восточной части местами 37", - сообщают синоптики.

Начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий Варакин отметил, что выпущено штормовое предупреждение по ЦФО, из-за ожидаемой температуры в 35-37 градусов, пишет РИА Новости.

"Максимальная дневная температура в ЦФО будет достигать 31-34 градусов. С 21 по 25 июня в Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской областях местами 35-37 градусов", - говорится в сообщении.

В Москве в ближайшую неделю также будет крайне жарко, ожидаются температурные рекорды.