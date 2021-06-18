УЕФА может перенести финал Евро-2020 в Будапешт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом финала чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Соответствующее решение может быть принято, если правительство Великобритании не предоставит исключение в связи с ковидными ограничениями.

В организации ранее заявляли, что могут изменить место проведения матчей Евро, если в городе-организаторе действуют карантинные меры, которые могут помешать болельщикам, официальным лицам и важным корпоративным гостям посетить игры.

Как отмечается, в настоящее время британской правительство обсуждает предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции. На сегодняшний день десятидневная изоляция требуется для людей, которые приезжают из стран, находящихся в желтом или красном списке. Каждая команда на чемпионате Европы сейчас находится в янтарном списке Великобритании (кроме Турции, которая занесена в красный список).

Напомним, на матчах Евро в Венгрии разрешена 100-процентная заполняемость стадиона.

Чемпионат Европы по футболу начался 11 июня и продлится до 11 июля 2021 года. Турнир проходит в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме. Финал Евро-2020 должен состояться на лондонском стадионе "Уэмбли" 11 июля.