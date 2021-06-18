В Узбекистане похолодает в выходные

В Узгидромете дали прогноз погоды на предстоящие выходные, согласно ему с воскресенья в Узбекистане станет немного прохладнее.

Комфортную погоду принесет заток прохладной воздушной массы с Европейской территории России.

В пятницу и субботу будет преобладать малооблачная погода, днем около 35-40 градусов - на 2-3 градуса выше среднемноголетних значений.

Усилится ветер, местами вероятны пыльные бури.

К концу недели по предгорным и горным районам возможен кратковременный дождь. В воскресенье воздух будет прохладнее на 2-4 градуса ниже нормы. В ночные часы ожидается 15-18 градусов, днем - 29-32, на юге республики - 34-37 градусов.