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Путин очно выступит на съезде "Единой России"

Путин очно выступит на съезде &quot;Единой России&quot;

Очное выступление президента России Владимира Путина состоится завтра, 19 июня, на съезде партии "Единая Россия", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что выступление пройдет с учетом всех эпидемиологических требований.

По его словам, съезд партии пройдет со всеми ковидными ограничениями. "Ожидаем его важное и содержательное выступление", - сказал представитель Кремля.

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Вестник Кавказа

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