Путин очно выступит на съезде "Единой России"

Очное выступление президента России Владимира Путина состоится завтра, 19 июня, на съезде партии "Единая Россия", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что выступление пройдет с учетом всех эпидемиологических требований.

По его словам, съезд партии пройдет со всеми ковидными ограничениями. "Ожидаем его важное и содержательное выступление", - сказал представитель Кремля.