Полиция отпустила жителя Грузии, обвиняемого в убийстве женщины в Греции

Гражданин Грузии, задержанный в Афинах по подозрению в убийстве молодой женщины, оказался невиновным.

Убийство 20-летней Керолайн Крауч произошло 11 мая. По обвинению в грабеже и убийстве женщины был задержан 36-летний гражданин Грузии, однако позднее выяснилось, что он не имел никакого отношения к убийству и его освободили.

Полиция Греции предъявила обвинения мужу погибшей Бабису Анагностопулосу, который после восьмичасового допроса признался в убийстве своей супруги. По его словам, он убил жену после того, как она пригрозила бросить его и забрать их 11-месячного ребенка.

Полицейские проверили записи камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны пары, биометрические часы убитой женщины, которые показали реальное время смерти – они не совпадала с показаниями самого Анагностопулоса. Приложение в мобильном телефоне Анагностопулоса, которое измеряет шаги, показало, что в то время, когда, по его словам, был связан грабителями, он передвигался. Карта памяти в камере видеонаблюдения была удалена в 01:20, а грабители якобы проникли в их дом к 04:00.

На допросе мужчина признался, что обманул сотрудников правоохранительных органов, когда сказал, что к ним в дом ворвались три человека, избили жену и задушили, а его привязали к креслу, передает "Sputnik Грузия".