Песков назвал причины ухудшения ситуации с COVID-19

Низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа и тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также к ухудшению ситуации, по словам Пескова, привело "коварство самой инфекции" .

Далее он отметил, что говорить о провале кампании по борьбе с коронавирусом в России – "полная глупость".