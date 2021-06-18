Главная » Новости

Песков назвал причины ухудшения ситуации с COVID-19

Песков назвал причины ухудшения ситуации с COVID-19

Низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа и тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также к ухудшению ситуации, по словам Пескова, привело "коварство самой инфекции" .

Далее он отметил, что говорить о провале кампании по борьбе с коронавирусом в России – "полная глупость".

1190 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!