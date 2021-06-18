Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце отменили

В Государственном Кремлевском дворце в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом отменили Всероссийский выпускной бал. Праздник должен был состояться 25 июня.

"Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве", - говорится в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".

В Москве с 18 июня введен запрет на проведение зрелищных мероприятий с участием более тысячи человек.

"Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен. Определен порядок возврата билетов", - сообщается на сайте дворца.

Напомним, 18 июня в Москве выявили рекордное за все время пандемии количество новых случаев заражения коронавирусом.