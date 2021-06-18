Кобахидзе опроверг смену председателя партии "Грузинская мечта"

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобихадзе назвал слухами информацию о том, что его сменит действующий премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Это спекуляции… Говорили также о том, что 20 июня должен состоятся съезд партии, что немыслимо. Должна же быть у фейкньюса хоть минимальная степень убедительности, не там ли? Когда говорят, что через два или пять дней состоится съезд, они ведь должны знать, что к съезду нужно подготовиться", – цитирует Кобахидзе "Sputnik Грузия",

По его словам, у него есть конкретная задача и функция в партии.

"Я – председатель партии. Моя функция – обеспечить координацию решения политических вопросов, руководить избирательным штабом и надлежаще подготовить партию к выборам. Это такая функция, над выполнением которой начинают работать примерно за год ранее", – поведал председатель "Грузинской мечты".

Он подчеркнул, что уже начал этим заниматься, и изменения в такое время, даже технически, практически невозможны.