В Анапе пообещали скидки вакцинированным туристам

Анапский курорт Miracleon запустил программу для вакцинированных от коронавируса туристов, она предполагает специальные условия на покупку туров.

"Ежедневно у нас на курорте отдыхает более восьми тысяч гостей. Наша задача обеспечить как безопасный отдых гостям курорта, так и безопасные условия для работы наших сотрудников", - рассказал инвестор курорта Валерий Димоев, пишут "Кубанские новости".

В Miracleon работает более 4,5 тыс человек, ожидается, что вакцинация всего коллектива будет произведена в ближайшее время.

Димоев отметил, что вакцинированные гости курорта Miracleon смогут воспользоваться дополнительной скидкой на проживание в сети отелей.