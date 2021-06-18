В Ялте эвакуируют жителей из-за подтопления

В пятницу в Ялте эвакуировали жителей нескольких домов, подтопленных в результате обильного дождя - за ночь в городе выпало две месячные нормы осадков.

О эвакуации семи человек сообщили в главном управлении МЧС России по республике. Осадки привели к сходу грязевого селя в районе поселка Оползневое, движение организовано в реверсивном режиме.

В Ялте затоплены подземные переходы, потоки воды сносят автомобили, приостановлена работа общественного транспорта - всех троллейбусов и части автобусов, наблюдаются перебои с электричеством, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

"В Ялте объявлена чрезвычайная ситуация, речки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города, производим эвакуацию людей", - добавила Павленко.