Приток Терека пополнился особями каспийского лосося

Более 300 тыс особей каспийского лосося было выпущено в приток Терека на территории Кабардино-Балкарии.

Планируется, что до конца года будет выпущено еще около 900 тыс ценных рыб. Об этом информирует Северо-Кавказское территориальное управления Росрыболовства.

"В рамках компенсационных выпусков в притоки реки Терек в Кабардино-Балкарской Республике выпущено 310 тысяч экземпляров каспийского лосося. Средняя навеска рыбы составила 20 граммов", - сообщили в управлении, уточнив, что таким образом компенсируется ущерб от эксплуатации Каскада Нижне-Черекских ГЭС.

Кроме того, в ближайшее время будет выпущено еще 200 тыс особей молоди каспийского лосося, всего – 600 тыс экземпляров этого вида рыбы.