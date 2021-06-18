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Приток Терека пополнился особями каспийского лосося

Приток Терека пополнился особями каспийского лосося

Более 300 тыс особей каспийского лосося было выпущено в приток Терека на территории Кабардино-Балкарии.

Планируется, что до конца года будет выпущено еще около 900 тыс ценных рыб. Об этом информирует Северо-Кавказское территориальное управления Росрыболовства.

"В рамках компенсационных выпусков в притоки реки Терек в Кабардино-Балкарской Республике выпущено 310 тысяч экземпляров каспийского лосося. Средняя навеска рыбы составила 20 граммов", - сообщили в управлении, уточнив, что таким  образом компенсируется ущерб от эксплуатации Каскада Нижне-Черекских ГЭС.

Кроме того, в ближайшее время будет выпущено еще 200 тыс особей молоди каспийского лосося, всего – 600 тыс экземпляров этого вида рыбы.

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