Глава МИД Грузии приедет на дипломатический форум в Турцию

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится 19 июня в турецкий город Анталия для участия в международном дипломатическом форуме.

Мероприятие откроют президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В ходе форумы лидеры разных стран, дипломаты и представители академических кругов обсудят вызовы пандемии коронавируса COVID-19, создание глобальной безопасной среды и роль дипломатии в этом контексте.

Давин Залкалиани также примет участие вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в панельной сессии под названием "Южный Кавказ: новые возможности для мира и сотрудничества в регионе".

Помимо этого, глава грузинского внешнеполитического ведомства проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и другими официальными лицами, передает "Sputnik Грузия".