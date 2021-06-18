Глава МИД Грузии приедет на дипломатический форум в Турцию
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится 19 июня в турецкий город Анталия для участия в международном дипломатическом форуме.
Мероприятие откроют президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ходе форумы лидеры разных стран, дипломаты и представители академических кругов обсудят вызовы пандемии коронавируса COVID-19, создание глобальной безопасной среды и роль дипломатии в этом контексте.
Давин Залкалиани также примет участие вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в панельной сессии под названием "Южный Кавказ: новые возможности для мира и сотрудничества в регионе".
Помимо этого, глава грузинского внешнеполитического ведомства проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и другими официальными лицами, передает "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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