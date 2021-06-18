Гидрометцентр предупредил о возможных подтоплениях в республиках СКФО

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что вслед за Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем обильные ливни начнутся в республиках Северного Кавказа.

По его словам, подтопления грозят предгорным районам Кавказа – Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Исключение составляет Дагестан.

Кроме того, согласно прогнозам, сильные дожди пройдут в Адыгее.