Москва поставила рекорд по заболеваемости COVID-19 - более 9 тысяч за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 17 тыс новых случаев заболевания - максимум с 1 февраля. Больше половины случаев выявлены в Москве - более 9 тыс, это новый рекорд.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 17 262 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 464 (14,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 9 056, это максимум за весь период пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщал, что заболеваемость в городе за считанные дни поднялась в три раза. Отметим, накануне в городе выявили 6 195 случаев заболевания.

Всего в Москве инфицированы 1 269 145 человек - более 10% горожан, из них скончались 21 276.

По мнению мэра, в городе циркулируют новые, более опасные и заразные штаммы, возросло число госпитализаций. За минувшие сутки в Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом - максимум с 19 января.

В Московской области за сутки выявили 1 254 случая, в Петербурге - 970. В Крыму 156 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 109, в Ставропольском крае - 67, в Дагестане - 61, в Кабардино-Балкарии - 17, в Карачаево-Черкесии - 14, в Чечне - 14, в Ингушетии - 11, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 9.

Суточный прирост поднялся до 0,33%, общее число инфицированных в России достигло 5 281 309 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 10 954 человека, за весь период - 4 850 659 человек.

Умерли за сутки 453 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 128 445 человек.