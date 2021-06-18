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Страшное ДТП случилось в Алматы

Страшное ДТП случилось в Алматы

В Алматы ранним утром 18 июня случилось ДТП, в результате которого погибла пассажирка, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла на автодорожной развязке в районе пересечения проспектов Сейфуллина и Рыскулова. Водитель Toyota Camry-40, вероятно не справился с управлением, и вместо того, чтобы двигаться по кольцу, проехал прямо. В результате автомобиль перелетел через бордюр и врезался в мачту уличного освещения. Машина не подлежит восстановлению, водитель чудом остался жив.

Правоохранители разбираются в причинах дорожно-транспортного происшествия, у водителя будет взята кровь для проведения медицинского освидетельствования.

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Вестник Кавказа

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