В Роспотребнадзоре сообщили о четырехкратном росте записи на вакцинацию

В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записалось в четыре раза больше людей, чем обычно, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что общее число записавшихся составляет почти 42 тыс человек,

По ее словам, важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. "Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации", – сказала она.