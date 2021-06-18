В Москве отменяется режим нерабочих дней с 21 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил режим нерабочих дней, действовавший в столице с 15 июня. Об этом

"Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в тексте указа мэра, опубликованном на официальном портале мэрии и правительства Москвы.

Напомним, что с 15 по 20 июня в Москве были объявлены нерабочие дни.