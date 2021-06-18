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Глава МИД Узбекистана отправится в Турцию на дипломатический форум

Глава МИД Узбекистана отправится в Турцию на дипломатический форум

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит Турцию 18-19 июня.

В пресс-службе МИД Узбекистана сообщили, что визит связан с участием в дипломатическом форуме в Анталье. Форум организует МИД Турции.

Тема мероприятия: "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы".

В МИД республики добавили, что в рамках форума узбекская делегация проведет несколько двусторонних встреч.

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Вестник Кавказа

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