В Баку прошли двусторонние консультации Азербайджана и России по Каспию

Двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря состоялись накануне в МИД Азербайджана.

В переговорах приняли участие заместитель главы МИД, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД РФ, специальный представитель Президента России по делимитации и демаркации государственной границы РФ с государствами-членами СНГ Михаил Петраков.

Стороны обсудили вопросы реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, мероприятия, связанные с подготовкой к предстоящему Каспийскому саммиту на уровне глав государств. Также Халафов и Петраков обсудили проекты соглашений об отраслевом сотрудничестве между прикаспийскими государствами, которые находятся на стадии согласования.

Представители двух стран провели обмен мнениями по вопросам текущей повестки дня и проведения очередного заседания рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.