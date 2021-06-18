Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России за незаконные поставки оружия в Карабах

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна.

На официальном сайте ведомства говорится, что азербайджанская генпрокуратура продолжает принимать "необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения, превратившей терроризм в один из основных инструментов своей агрессивной политики путем его поддержки на государственном уровне".

В ведомстве на основании публикаций в СМИ и соцсетях провели расследование о незаконном провозе оружия и военной техники в Армению, а оттуда в Нагорный Карабах. В связи с этим объявлены в международный розыск и заочно арестованы глава Союза армян России Ара Абрамян, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и владелец компании Royalsys Engineering Давид Галустян.

Эти лица обвиняются в организации незаконного провоза оружия и военной техники в Армению и в Карабах. По данным ведомства, они незаконно доставляли в Армению крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на грузовых и пассажирских самолетах, один из которых принадлежит Абрамяну.

"В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран", - отметили в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры.