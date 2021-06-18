Собянин заявил о жизненной необходимости ревакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что начало ревакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время жизненно необходимо.

Столичный градоначальник напомнил, что людям, прошедшим вакцинацию не делают повторную прививку, в то время как у них уже закончились антитела. "Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку", - сообщил он, отметив, что в настоящее время начало ревакцинации – жизненная необходимость.

Собянин также пояснил, что ревакцинация будет проводиться первым компонентом вакцины.